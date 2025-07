Bahia x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Atlético-MG se enfrentam na noite deste sábado (12), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o Bahia subiu para o quinto lugar do campeonato, com 21 pontos. O Tricolor de Aço tem dúvidas quanto às condições de Iago Borduchi e Rezende. Além disso, Erick e Kanu são baixas certas por suspensão.

Do outro lado, o Atlético-MG ganhou duas nas últimas quatro partidas e alcançou o sétimo lugar, com 20 pontos. O Galo não possui ausências por lesões, mas não poderá contar com Everson e Rony, ambos suspensos.

As equipes já se enfrentaram 59 vezes, com 24 vitórias do Atlético-MG, 16 do Bahia, além de 19 empates. No último confronto, triunfo do Tricolor por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José.

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Scarpa; Dudu e Hulk.

Desfalques

Bahia

Erick e Kanu estão no departamento médico.

Atlético-MG

Everson e Rony cumprem suspensão.

Quando é?