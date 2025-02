Onde assistir a Arsenal x West Ham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e West Ham se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 12h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Há 15 jogos sem perder, o Arsenal é o segundo colocado, com 53 pontos. Os Gunners sabem que precisam continuar pontuando para continuar na caça ao líder.

Do outro lado, o West Ham perdeu o jogo passado e é o 16º colocado, com 27 pontos. Os Hammers, que perderam Lucas Paquetá no meio da semana lesionado, querem surpreender o forte rival.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Declan Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Soucek, Ward-Prowse, Carlos Soler; Bowen, Kudus; Ferguson.

Desfalques

Arsenal

Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli e Kai Havertz estão no departamento médico.

West Ham

Michail Antonio, Crysencio Summerville, Niclas Füllkrug, Vladimir Coufal e Lucas Paquetá estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 22 de fevereiro de 2025

sábado, 22 de fevereiro de 2025 Horário: 12h (de Brasília)

12h (de Brasília) Local: Emirates Stadium, Londres - ING

