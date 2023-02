Olympique de Marselha x PSG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa da França

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Stade Vélodrome; veja como acompanhar na TV

O PSG visita o Olympique de Marselha na tarde desta quarta-feira (8), às 17h10 (de Brasília), no Stade Vélodrome, pelas oitavas de final da Copa da França. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Francês, o PSG volta as atenções para o mata-mata da Copa da França. A equipe parisiense chegou às oitavas de final após passar pelo Châteauroux (por 3 a 1) e pelo Pays de Cassel (por 7 a 0).

Para o confronto, o técnico Christophe Galtier terá o retorno de Neymar, recuperado de um desconforto no músculo adutor. O brasileiro ficou afastado dos gramados por dois jogos, enquanto Mbappé, lesionado, segue fora.

Do outro lado, o Olympique de Marselha vem de derrota para o Nice por 3 a 1 na Ligue 1, e deixou para trás o Hyères por 2 a 0, e o Rennes por 1 a 0.

Prováveis escalações

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira e Nuno Mendes; Bitshiabu, Soler, Fabián Ruiz e Neymar; Messi e Etikke. Técnico: Christophe Galtier.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Pau López; Mbemba, Gigot e Balerdi; Rongier, Guendouzi, Clauss e Nuno Tavares; Ünder, Payet e Vitinha. Técnico: Igor Tudor.

Desfalques

PSG

Mbappé, com lesão no tendão da coxa esquerda, segue fora.

Olympique

Sem desfalques confirmados.

Quando é?