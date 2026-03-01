Olympique de Marselha x Lyon: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time do Endrick no Campeonato Francês 2025/26

Olympique de Marselha e Lyon se enfrentam neste domingo (1), às 16h45 (de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marseille, pela 24ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Olympique de Marselha chega para a partida em má fase. A equipe, que trocou de treinador recentemente, vem em uma sequência de três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate. Neste momento, o Marselha ocupa a quarta colocação com 40 pontos e briga para recuperar seu lugar entre os três primeiros.

Por outro lado, o Lyon, apesar da derrota por 3 a 1 na última rodada, vinha em uma fase espetacular, com 13 vitórias seguidas. Após a chegada de Endrick no começo do ano, a equipe arrancou e está na terceira colocação com 45 pontos, e quer garantir uma vaga na próxima Champions League.

O jogo promete ser muito equilibrado, com duas equipes brigando na parte de cima da tabela. Por jogar em casa, o Marselha deve tentar tomar o controle da partida, enquanto o Lyon, que vive uma fase melhor, quer continuar somando pontos.

Olympique de Marselha: Rulli; Weah, Aguerd, Pavard e Emerson ; Højbjerg, Timber e Vermeeren; Greenwood, Igor Paixão e Gouiri. Técnico: Habib Bèye.

Lyon: Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Clinton Mata e Abner Vinícius; Tolisso, Morton e Tessmann; Yaremchuk e Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.

Desfalques

Olympique de Marselha

Balerdi segue de fora por lesão.

Lyon

A lista extensa de lesionados conta com: Tagliafico, Hateboer, Afonso Moreira, Nuamah, Ghezzal e Sulc.

Quando é?

Data: domingo, 1 de março de 2026

domingo, 1 de março de 2026 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Stade Vélodrome - Marseille, França

