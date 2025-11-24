Olympiacos x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Olympiacos e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Karaiskákis, em Atenas, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Após dois empates consecutivos no Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa da Champions League. Maior campeão da competição, com 15 títulos, os Merengues ocupam a sétima posição, com nove pontos. Em quatro jogos, a equipe venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1, o Kairat por 5 a 0 e a Juventus por 1 a 0, mas foi derrotada pelo Liverpool por 1 a 0.

Para o confronto, o técnico Xabi Alonso fará mudanças na equipe que entrou em campo contra o Elche no Espanhol, com Vinicius Junior, Valverde e Camavinga cotados para retornar.

Por outro lado, o Olympiacos tem enfrentado dificuldades na Liga dos Campeões nesta temporada, somando dois empates e duas derrotas em quatro jogos. No momento, a equipe está fora da zona de classificação para o mata-mata, ocupando o 31º lugar. Ainda assim, permanece a apenas dois pontos do Napoli, time que fecha a zona de acesso aos playoffs do torneio.

