Liga dos Campeões
team-logoOlympiacos
Karaiskakis Stadium
team-logoReal Madrid
Mounique Vilela

Olympiacos x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), no Estádio Karaiskákis; confira a transmissão e outras informações do jogo

Olympiacos e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Karaiskákis, em Atenas, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após dois empates consecutivos no Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa da Champions League. Maior campeão da competição, com 15 títulos, os Merengues ocupam a sétima posição, com nove pontos. Em quatro jogos, a equipe venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1, o Kairat por 5 a 0 e a Juventus por 1 a 0, mas foi derrotada pelo Liverpool por 1 a 0.

Para o confronto, o técnico Xabi Alonso fará mudanças na equipe que entrou em campo contra o Elche no Espanhol, com Vinicius Junior, Valverde e Camavinga cotados para retornar.

Por outro lado, o Olympiacos tem enfrentado dificuldades na Liga dos Campeões nesta temporada, somando dois empates e duas derrotas em quatro jogos. No momento, a equipe está fora da zona de classificação para o mata-mata, ocupando o 31º lugar. Ainda assim, permanece a apenas dois pontos do Napoli, time que fecha a zona de acesso aos playoffs do torneio. 

Prováveis escalações de Olympiacos x Real Madrid

OlympiacosHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestRMA
88
K. Tzolakis
23
Rodinei
45
P. Retsos
5
L. Pirola
3
F. Ortega
10
G. Martins
56
D. Podence
14
Dani Garcia
22
Chiquinho
32
S. Hezze
9
A. El Kaabi
13
A. Lunin
18
A. Carreras
14
A. Tchouameni
17
R. Asencio
12
T. Alexander-Arnold
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
5
J. Bellingham
10
K. Mbappe
15
A. Guler
7
Vinicius Junior

4-3-3

RMAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Mendilibar

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • X. Alonso

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Karaiskákis - Atenas, Grécia

Retrospecto recente

OLY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

OLY

Outros

RMA

1

1

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Liga dos Campeões
Olympiacos crest
Olympiacos
OLY
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Links úteis

