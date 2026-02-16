Olympiacos x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Olympiacos e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Estádio Karaiskákis, na Grécia, pelo primeiro jogo dos play-offs da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Space e do HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Olympiacos chega aos play-offs após ficar na 18ª colocação da fase de liga da Champions League. Já no Campeonato Grego, a equipe está no segundo lugar, dois pontos atrás do AEK Atenas, mas vem em uma sequência irregular, com apenas uma vitórias nos últimos quatro jogos.

Já o Bayer Leverkusen, chegou aos play-offs após garantir o 16º lugar com 12 pontos na fase de liga. Os alemães vem de seis jogos sem perder em todas as competições, entretanto, sua última derrota foi justamente para o Olympiacos, na sétima rodada da Champions League. No Campeonato Alemão, a equipe ocupa a sexta colocação.

A partida promete ser muito equilibrada e com muita disputa. Os dois times fizeram uma campanha regular na fase de liga e buscam uma vaga nas oitavas de final.

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Pirola, Retsos e Onyemaechi; Mouzakitis, Hezze e Chiquinho; Rodinei, Gelson Martins e El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Loic Bade e Tapsoba; Lucas Vázquez, Equi Fernández, Aleix Garcáa e Grimaldo; Tillman, Ibrahim Maza e Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.

Desfalques

Olympiacos

Bakoulas e Angelakis seguem de fora por lesão.

Bayer Leverkusen

Flekken, Nathan Tella e Ben Seghir estão lesionados, enquanto Issa Traoré não está inscrito na Champions League.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Karaiskákis - Pireu, Grécia

