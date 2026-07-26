O espanhol Dani Olmo, jogador do Barcelona, falou sobre a agressão de que foi alvo após a final do Mundial entre Espanha e Argentina, por parte do antigo defesa internacional argentino Roberto Ayala, que trabalha atualmente na equipa técnica da seleção da Argentina.

O relvado do estádio da final do Mundial de 2026 transformou-se num cenário de caos e confrontos após a vitória da Espanha sobre a Argentina (1-0), e o protagonista de um dos seus lances mais polémicos foi Roberto Ayala, adjunto do selecionador Lionel Scaloni, ao envolver-se num confronto com Olmo.

Numa entrevista ao jornal "Diari de Terrassa", Olmo criticou duramente Ayala por tentar justificar os seus atos, mais do que criticar os atos em si.

Olmo afirmou, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo": "A pessoa que diz estar arrependida e depois justifica um soco como uma reação talvez não sinta arrependimento nenhum, porque está a mentir. Eu não lhe disse nada, por isso não preciso do seu pedido de desculpas".

E acrescentou: "O que realmente nos define não é o erro em si, mas a coragem de o admitir".

No mesmo sentido, Dani Olmo garantiu que, além do êxito de conquistar o título de campeão do mundo, tem um sentimento especial.

E prosseguiu: "Quando os meus filhos, a minha família e muitos adeptos e habitantes de Terrassa veem o jogo, quero que se orgulhem da forma como competimos, de como vencemos e, acima de tudo, do nosso comportamento, porque a importância do futebol significa que nós, enquanto jogadores, somos um exemplo para as crianças e para as novas gerações, e isso acarreta uma grande responsabilidade. Mas, graças a Deus, foi isso que eles viram de facto, e que somos campeões do mundo depois de todo este esforço".

Olmo havia feito declarações à comunicação social há dias para justificar a sua posição, afirmando: "Temos de pôr um ponto final nisto e deixar as coisas como estão. É por isso que digo que assumo a responsabilidade, porque foi apenas um empurrão, nada mais. Não foi um soco, como afirmam. Foi apenas um empurrão, nada mais, e o assunto ficou por aqui".

Além disso, o antigo defesa alegou que a sua reação teve origem num comentário feito por Dani Olmo, dizendo: "Foi uma reação a algo que ele disse, nada mais. É por isso que lhe vou pedir desculpa pessoalmente. Não tenho oportunidade agora, mas tudo bem, aconteceu o que aconteceu. Isto já se repetiu milhares de vezes".