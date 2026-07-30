Michael Olise, astro do Bayern de Munique, quebrou o silêncio após o fracasso da seleção de seu país em conquistar a Copa do Mundo de 2026, terminando apenas na quarta colocação, apesar de ser um dos fortes candidatos ao título mundial.

A seleção da França, comandada pelo técnico Didier Deschamps, apresentou uma atuação brilhante no início do torneio, do qual se despediu nas semifinais com a derrota diante da Espanha, que viria a ser campeã (2 a 0).

Deschamps deixou o comando da França após o fim da Copa do Mundo, encerrando 14 anos à frente da comissão técnica dos Bleus, sendo substituído por Zinedine Zidane.

Olise afirmou, em uma mensagem publicada em sua página oficial no Instagram: "Não conquistar o título é uma grande decepção. Não imaginávamos que este torneio terminaria dessa forma desde o seu início. Vestir a camisa da seleção francesa em uma Copa do Mundo sempre foi, e continuará sendo, um sonho que me acompanha".

E acrescentou: "Apesar de não termos conseguido levantar a taça, tenho orgulho de ter alcançado o recorde de maior número de assistências na história da Copa do Mundo (7 assistências). Mas, acima de tudo, eu preferiria estar aqui para anunciar nossa conquista da Copa do Mundo, todos juntos, com meus companheiros de equipe, a comissão técnica, os treinadores e todos os torcedores da seleção francesa".

E completou: "Este é o objetivo que continuará a nos motivar, e esperamos poder oferecer a vocês no futuro mais momentos de alegria e memórias inesquecíveis. Gostaria também de agradecer ao treinador por me convocar pela primeira vez para a seleção nacional e por sua confiança em mim mesmo nos momentos mais difíceis. Serei sempre grato e desejo a você todo o sucesso no futuro, qualquer que seja o caminho que escolherem. Obrigado, França".







