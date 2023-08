Olimpia x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Rubro-Negro busca a classificação no Defensores del Chaco, no Paraguai; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com os ingressos esgotados, o Olimpia terá o apoio de sua torcida para encarar o Flamengo nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Como venceu no Maracanã por 1 a 0, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Depois da derrota para o Cuiabá por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores em busca da classificação. Na fase de grupos, a equipe terminou na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos, dois a menos que o líder Racing.

Para o confronto no Paraguai, o técnico Jorge Sampaoli terá Gabigol, que cumpriu suspensão no domingo (6), à disposição. Com quatro gols marcados, o atacante é o maior carrasco do Olimpia na Libertadores. Filipe Luís e Léo Pereira, que eram dúvidas, viajaram com a delegação.

"Sabemos que o jogo no Paraguai vai ser muito difícil, o Olimpia é muito competitivo lá. Temos que ter um nível de conexão ao jogo muito alto para passar de fase. Aqui no Flamengo a realidade é de que precisa vencer tudo que jogue, vamos fazer de tudo para que isso aconteça e para que a gente possa seguir esse caminho", afirmou o treinador.

Já o Olimpia, que terminou na liderança do Grupo H, com 14 pontos, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis. O vencedor do confronto terá pela frente o Fluminense, que eliminou o Argentinos Juniors por 3 a 1 no placar agregado.

No retrospecto histórico das equipes, o Flamengo soma oito vitórias, contra quatro do Olimpia, além de cinco empates. No encontro válido pelas quartas de final da Libertadores de 2021, o Rubro-Negro venceu por 9 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

Olimpia: Juan Espínola; Alejandro Silva, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra, Iván Torres; Fernando Cardozo, Richard Ortiz, Marcos Gomez, Alan Cano; Hugo Fernandez, Walter González. Técnico: Francisco Arce.

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Filipe Luís; (Ayrton Lucas) Allan (Victor Hugo), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Olimpia

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Erick Pulgar segue se recuperando de problema na coxa.

Quando é?