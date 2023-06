Olimpia x Atlético Nacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela quinta rodada do grupo H; veja como acompanhar na TV e na internet

Olimpia e Atlético Nacional duelam na noite desta quinta-feira (8), no Defensores del Chaco, em Assunção, a partir das 21h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo H da Copa Libertadores. A partida não terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em segundo lugar do grupo com 8 pontos, o Olimpia acumula duas vitórias e dois empates até o momento na competição continental. Agora, a equipe paraguaia conta com o apoio de sua torcida para vencer e assumir a ponta da tabela.

Do outro lado, o Atlético Nacional, com 10 pontos, defende a sua liderança. O time colombiano tem três vitórias e um empate e sabe que encerrará a primeira fase como líder em caso de triunfo.

Escalações

Olimpia: Carlos Urán, Facundo Echeguren, Luís Rolón, Jeremy Flor, Nilson Camacho, César Olmedo, Denis Colmán, David Colmán, Leandro Caballero, Juan González, Elías Ayala. Técnico: Diego Aguirre.

Atlético Nacional: K. Mier, Candelo, Zapata, Aguirre, Banguero, S. Gómez, N. Palacio, Deossa, Palacios, Pabon, Perea. Técnico: Paulo Autuori.

Desfalques

Olimpia

Sem desfalques confirmados.

Atlético Nacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?