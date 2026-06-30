Oito Copas do Mundo de sofrimento... Será que Aguirre vai libertar o México desse complexo?

O técnico Javier Aguirre representa, neste momento, as esperanças de toda uma nação, mas enfrenta o histórico negativo da seleção mexicana na quarta partida da Copa do Mundo — fase que o México não conseguiu superar nas últimas oito edições do torneio.

Essa pressão é ainda maior pelo fato de o México ser o país anfitrião do torneio, ao lado dos Estados Unidos e do Canadá, além da amargura da eliminação nas oitavas de final em sete edições consecutivas. houve uma decepção adicional que se concretizou na Copa do Mundo do Catar de 2022, quando a seleção foi eliminada precocemente na fase de grupos, sem sequer chegar às oitavas de final.

Desde a Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos da América, a seleção mexicana permaneceu presa à maldição das oitavas de final. Ao longo das últimas oito edições, as esperanças se concentraram, no mínimo, em chegar à famosa “quinta partida”, uma conquista que agora depende da vitória sobre a seleção do Equador no próximo confronto, às 4h da madrugada de amanhã, sábado, horário de Meca.

A série de fracassos do México parece amarga e prolongada. Após o choque da eliminação na fase de grupos da última Copa do Mundo, a história apresenta uma lista de derrotas em Copas do Mundo que o jornal “Marca” destacou; o México perdeu nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia 2018 para o Brasil (2 a 0), no Brasil em 2014 para a Holanda (2 a 1), na África do Sul em 2010 para a Argentina (3 a 1), e o complexo contra a Argentina se repetiu também na Alemanha em 2006, com o placar de 2 a 1. Na Copa do Mundo de Coreia e Japão de 2002, o México foi derrotado pelos Estados Unidos (2 a 0), na França de 1998, perdeu para a Alemanha (2 a 1), chegando até a Copa do Mundo de 1994, da qual foi eliminado nas oitavas de final ao perder para a Bulgária nos pênaltis, sabendo-se que o México não participou da edição de 1990.

Diante desse pesado histórico, a identidade do adversário do México nas oitavas de final não foi nada tranquilizadora para a torcida mexicana. Embora o México entre na partida como uma das três únicas seleções que se classificaram para as oitavas de final com aproveitamento total (ao lado da França e da Argentina), há um sentimento geral de azar no sorteio; afinal, a seleção do Equador, que se classificou em terceiro lugar no seu grupo, o obstáculo mais difícil, junto com a Suécia, entre as oito seleções que disputaram as vagas pelo terceiro lugar.

A torcida mexicana vive um momento de enorme entusiasmo e expectativa para superar esta fase e vencer o histórico “complexo do quarto jogo”, embora a vitória na próxima partida não garanta tecnicamente a classificação direta para as quartas de final, já que a edição atual da Copa do Mundo conta com uma fase adicional (a fase de 32).

Vale lembrar que as duas únicas vezes em que a seleção mexicana chegou às quartas de final em toda a sua história foram quando o país sediou o torneio; a primeira na Copa do Mundo do México de 1970 (quando foi eliminada nas quartas de final pela Itália por 4 a 1, em um torneio com 16 seleções e sem fase de oitavas), e a segunda na Copa do Mundo do México de 1986, quando foi eliminada nos pênaltis pela Alemanha Ocidental nas quartas de final.