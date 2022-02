Oitavas de final da Liga Europa: duelos, equipes e onde assistir ao torneio da Uefa

Considerado o segundo maior torneio de clubes do futebol europeu, a Liga Europa está de volta, agora, com a disputa dos duelos das oitavas de final.

Ao todo, 16 equipes se classificaram para esta fase, sendo os oito primeiros colocados de cada grupo e, ainda, as equipes vencedoras da disputa dos play-offs. A final do torneio está marcada para o dia 18 de maio, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa do Sevilla, na Espanha.

Nas oitavas de final, em busca de um título inédito da competição, o Barcelona enfrentará o Galatasaray, da Turquia, enquanto o Porto enfrenta o Lyon nesta fase.

Abaixo, a GOAL te mostra tudo sobre o torneio.

Quais são os times classificados na Liga Europa?

Fase preliminar da Liga Europa

Sevilla

Atalanta

RB Leipzig

Barcelona

Rangers

Braga

Porto

Líderes de grupo

Olympique de Lyon

Monaco

Spartak Moscou

Eintracht Frankfurt

Galatasaray

Estrela Vermelha

Bayer Leverkusen

West Ham

Quando acontece os duelos das oitavas de final da Liga Europa?

Os jogos de ida das oitavas de final da Liga Europa serão nos dias 9 e 10 de março, enquanto os jogos de volta acontecem no dia 17 de março. A Uefa deverá confirmar, posteriormente, os mandos e as datas dos duelos.

Quais são os jogos das oitavas de final da Liga Europa?

Após um sorteio, a Uefa definiu os oito duelos das oitavas de final da Liga Europa. Os 16 times foram colocados separados no sorteio, sendo os primeiros colocados de cada grupo, mais oito que participaram da fase preliminar. Vale lembrar que equipes do mesmo país não poderiam se enfrentar nesta fase. Veja:

Rangers x Estrela Vermelha

Braga x Monaco

Porto x Olympique de Lyon

Atalanta x Bayer Leverkusen

Sevilla x West Ham

Barcelona x Galatasaray

RB Leipzig x Spartak Moscou

Real Betis x Eintracht Frankfurt

Onde assisitir aos jogos da Liga Europa?

Os torcedores que quiserem acompanhar todos os duelos das oitavas de final da Liga Europa terão uma série de opções. Em primeiro lugar, os canais ESPN e Fox Sports, na TV fechada, transmitiram os principais jogos da fase.

Além disso, todos os duelos serão transmitidos pelo Star+, novo serviço de streaming da Disney, na internet.