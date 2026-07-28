A Federação Tunisiana de Futebol anunciou nesta terça-feira a contratação de Mouine Chaabani como técnico da seleção da Tunísia para o próximo período, após a modesta atuação da equipe na Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Tunísia teve um desempenho ruim e perdeu suas três partidas com resultados catastróficos, dando adeus ao Mundial de 2026 ainda na fase de grupos. Começou sua trajetória com a derrota diante da Suécia (5 a 1), depois por (4 a 0) para o Japão e por fim (3 a 1) para a Holanda.

Sabri Lamouchi era o treinador da seleção da Tunísia na primeira partida contra a Suécia, antes de ser demitido pela Federação Tunisiana após a pesada derrota. Foi então nomeado Hervé Renard, mas ele fracassou em salvar a Tunísia, deixando o cargo após apenas duas partidas.

A Federação Tunisiana informou, por meio de sua página oficial no Facebook, que firmou contrato com Chaabani por um período de 4 anos, até a Copa do Mundo de 2030.

Acrescentou que a comissão técnica auxiliar de Chaabani é composta por: Mourad Maliki (auxiliar técnico), Seifallah Hosni (auxiliar técnico), Khaled Meghzaoui (treinador de goleiros), Hatem Boulila (preparador físico) e Wassim Safwat (encarregado da análise).

Chaabani possui diversos títulos em sua carreira como treinador, sendo os mais importantes a Liga dos Campeões da África por duas vezes com o Espérance de Tunis, nos anos de 2018 e 2019, além da Copa da Confederação Africana em 2025 com o Renaissance de Berkane, do Marrocos.







