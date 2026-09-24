Georgios Donis, técnico da seleção principal da Arábia Saudita, tomou uma nova decisão dentro da concentração da equipe montada em Jidá, após definir a identidade do goleiro que se juntará à lista para compensar a ausência de Nawaf Al-Aqidi, em mais um passo na preparação para dar continuidade às disputas da Copa do Golfo 27.

Al-Aqidi havia se lesionado na noite da vitória sobre o Kuwait por 1 a 0, durante a primeira rodada do torneio, deixando o campo e sendo substituído por Mohamed Al-Owais, antes do início do processo de avaliação da condição do goleiro e da definição de sua capacidade de dar sequência à sua trajetória com a seleção saudita.

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Donis decidiu convocar o goleiro Abdul Quddus Attia para se juntar à concentração da seleção saudita em Jidá, tornando-se uma das opções disponíveis para a comissão técnica na próxima fase, diante dos acontecimentos ocorridos na posição de goleiro após a lesão de Al-Aqidi.

A convocação de Attia chega em um momento importante, já que a comissão técnica busca manter sua lista completa e garantir todas as posições, especialmente com a continuidade das disputas do torneio e a sequência de jogos, tendo a seleção passado a precisar de um substituto pronto caso Al-Aqidi não tenha condições de retornar.

A expectativa é que Abdul Quddus Attia comece seus treinamentos com a seleção saudita após se juntar à concentração, dando início aos trâmites de sua inscrição conforme os regulamentos do torneio, para se tornar uma das opções com as quais Donis poderá contar nos próximos jogos.

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A Arábia Saudita segue com sua preparação para dar continuidade à sua caminhada na Copa do Golfo 27, em meio a um clima de expectativa quanto à situação final de Al-Aqidi, enquanto a convocação de Abdul Quddus Attia deu à comissão técnica uma solução adicional para lidar com quaisquer novos acontecimentos na posição de goleiro.

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