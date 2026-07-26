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Oficialmente: definida a data do sorteio da Liga dos Campeões

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A competição mais emocionante ao nível de clubes prepara-se para arrancar

A União das Federações Europeias de Futebol, a "UEFA", anunciou oficialmente, neste domingo, a data do sorteio da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa para a temporada 2026-2027.

A entidade europeia informou, através doseu site oficial, que o sorteio será realizado na quinta-feira, 27 de agosto, e definirá o percurso das 36 equipas qualificadas para a mais importante competição europeia.

Os últimos lugares nesta fase da liga continuam em disputa, com o arranque das eliminatórias da Liga dos Campeões da Europa.

Os clubes que participam nestes jogos (a fase de qualificação), disputados em sistema de ida e volta, terão de superar este último obstáculo para chegar à elite europeia, estando os jogos da volta agendados para os dias 25 e 26 de agosto.

Assim que estas eliminatórias terminarem, o sorteio será realizado a 27 de agosto para definir todos os participantes na temporada 2026-2027.

O novo formato da Liga dos Campeões da Europa (fase única) teve início na temporada 2024-2025, contando com 36 equipas, disputando cada equipa 8 jogos na primeira fase contra adversários diferentes (4 em casa e 4 fora), com os oito primeiros classificados a apurarem-se diretamente, enquanto os classificados entre o 9.º e o 24.º lugar disputam um play-off (ida e volta) para se juntarem aos apurados para os oitavos de final.

Recorde-se que o Paris Saint-Germain conquistou o título continental nas duas últimas edições, disputadas com o novo formato.

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