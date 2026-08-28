O Aston Villa concluiu oficialmente a contratação do atacante internacional senegalês Nicolas Jackson, vindo do Chelsea, para reforçar seu setor ofensivo com um contrato de longa duração.
O jornal "The Athletic" havia revelado na última terça-feira que os dois clubes chegaram a um acordo pela transferência no valor de 65 milhões de libras esterlinas, com o Aston Villa pagando 47,5 milhões de libras de forma antecipada para fechar a contratação do atacante senegalês.
Jackson assinou um contrato de cinco anos no "Villa Park", que inclui uma cláusula que permite a extensão do vínculo por mais um ano. O promissor atacante é o segundo jogador a se transferir do Chelsea para o Aston Villa na atual janela de transferências, após a chegada de Alejandro Garnacho por empréstimo com opção de compra sujeita a condições, enquanto Morgan Rogers fez o caminho inverso e se juntou ao Chelsea em uma transferência recorde de 117 milhões de libras.
O jogador de 25 anos permaneceu como um alvo há muito desejado pela diretoria do Aston Villa, sendo um dos jogadores preferidos do técnico espanhol Unai Emery, que manifestou grande interesse em contratá-lo para o elenco.
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Jackson havia passado a temporada passada emprestado ao clube alemão Bayern de Munique, onde marcou 8 gols na liga, contribuindo para a conquista do título da Bundesliga pela equipe. Apesar das informações que apontavam, em junho passado, para o desejo do Chelsea de reintegrar o jogador ao elenco e de sua efetiva participação na pré-temporada dos Blues, ele acabou deixando o "Stamford Bridge", tornando-se o segundo atacante a deixar o Chelsea neste verão, após a transferência de Liam Delap para o Nottingham Forest.
Vale lembrar que Jackson havia assinado um contrato de oito anos ao chegar ao clube do oeste de Londres, vindo do Villarreal, da Espanha, por 32 milhões de libras em 2023, e disputou pelo Chelsea 81 partidas em diferentes competições, nas quais marcou 30 gols.