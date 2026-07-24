O Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do extremo neerlandês Crysencio Summerville, proveniente do West Ham United, de Inglaterra, tornando-se no seu sexto reforço durante o atual período de transferências de verão.

O Al-Hilal publicou um comunicado no seu site oficial, através do qual anunciou a integração de Summerville nas fileiras da equipa por um contrato que se estende pelos próximos 4 anos, terminando em 2030.

O clube esclareceu que o extremo neerlandês assinou os contratos de transferência ontem, sexta-feira, no estágio da equipa que decorre atualmente na Áustria, onde se juntou ao grupo na preparação para a nova época.

O Al-Hilal indicou que foi o príncipe Al-Waleed bin Talal, proprietário do clube saudita, quem assumiu integralmente o valor do negócio, dirigindo-lhe agradecimentos por isso.

O Al-Hilal não revelou o valor da transferência, mas relatos jornalísticos anteriores confirmaram que poderá chegar aos 80 milhões de euros, tornando o extremo neerlandês no segundo jogador mais caro da história da liga saudita.

O nome de Summerville destacou-se no Campeonato do Mundo de 2026, apesar de não ter sido titular em todos os jogos da seleção dos Países Baixos, depois de ter marcado dois golos e assistido para outros tantos.

Para além dos Países Baixos, Summerville apresentou níveis notáveis na época passada com o West Ham, na qual participou em 34 jogos, tendo conseguido marcar 7 golos e fornecer 5 assistências.

O jogador de 24 anos atua principalmente na posição de extremo esquerdo, mas também pode jogar no flanco direito, além das posições de avançado nato e de organizador de jogo, embora com menos frequência.

Recorde-se que Summerville é o primeiro jogador estrangeiro, e o sexto no total, a ser contratado pelo Al-Hilal durante o atual período de transferências de verão, depois de Mohammed Al-Owais, Sabri Dahl, Abdullah Al-Anazi, Mohammed Al-Sarnoukh e Nawaf Al-Habashi.