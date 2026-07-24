O clube egípcio Al Ahly anunciou o seu acordo com o Barcelona para o defrontar num jogo amigável a contar para o Troféu Joan Gamper.

O Al Ahly divulgou, através das suas contas nas redes sociais, um comunicado no qual anunciou o acordo com o Barcelona para a realização do jogo amigável, no próximo dia 19 de agosto, no estádio Spotify Camp Nou.

O acordo surgiu depois de uma delegação oficial da empresa de futebol do Al Ahly, composta por Ahmed Hossam Awad e Naira Ali, ter feito uma curta visita a Espanha, a fim de dar os retoques finais ao jogo.

O Al Ahly esclareceu que este passo se enquadra nos esforços da empresa de futebol para reforçar a presença global do clube e abrir novos horizontes de cooperação com os maiores clubes e instituições desportivas da Europa.

Este passo surge após o negócio que o Barcelona fechou com o Al Ahly, tendo contratado o seu jovem avançado Hamza Abdelkarim em definitivo, depois de o ter tido por empréstimo na segunda metade da época passada.

O Troféu Joan Gamper é o evento anual no qual o Barcelona apresenta a sua equipa principal aos seus adeptos antes do arranque da nova época.

A prova teve início pela primeira vez em 1966, com a participação de 4 equipas, antes de o formato ser alterado para duas equipas a partir da edição de 1997.

Recorde-se que o Al Ahly será a primeira equipa árabe e africana a ser escolhida para defrontar o Barcelona pelo título do Troféu Joan Gamper, uma vez que os participantes anteriores não ultrapassaram os clubes da Europa e da América do Sul e do Norte.