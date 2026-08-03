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imago-sport-1080516338.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy

Traduzido por

Oficial: Real Madrid anuncia a saída de seu craque para a Premier League

Mercado da bola
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G. Garcia
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Espanha
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Ele voltará ao Bernabéu?

O Real Madrid anunciou, nesta segunda-feira, a transferência de um de seus principais jogadores para a Premier League.

O Real Madrid afirmou, em comunicado em seu site oficial, que seu jogador Gonzalo García foi transferido para o Fulham, após ser alcançado um acordo entre os dois clubes para a conclusão do negócio.

E acrescentou: "Gonzalo García chegou ao Real Madrid em 2014, quando tinha apenas 10 anos de idade, e passou a fazer parte do clube ao longo de 11 temporadas".

E completou: "Gonzalo García, durante o período em que vestiu a camisa do time principal, conquistou o título da Copa do Mundo de Clubes uma vez e o título do Campeonato Espanhol uma vez".

E prosseguiu: "Gonzalo García sempre encarnou os valores do Real Madrid, que agradeceu ao jogador por seu comprometimento e dedicação ao longo dos anos que passou dentro do clube".

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E concluiu: "O Real Madrid reafirma que o clube será sempre a sua casa, desejando a ele e à sua família todo o sucesso na nova etapa de sua vida".

Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, informou em sua conta na rede "X" que o negócio foi fechado por um valor fixo de 40 milhões de euros, além de 2 milhões de euros em bônus, com o Real Madrid mantendo 30% do valor de uma futura revenda do jogador, além do direito de igualar qualquer proposta futura para trazê-lo de volta ao "Santiago Bernabéu".

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