Oficial: Mancini é o novo técnico da seleção da Itália

A Federação Italiana de Futebol pôs fim à polêmica em torno da identidade da nova comissão técnica da seleção da Itália, após anunciar oficialmente o retorno de Roberto Mancini ao comando da "Azzurra", simultaneamente à nomeação de Claudio Ranieri como diretor técnico da federação.

Giovanni Malagò, presidente da Federação Italiana de Futebol, anunciou nesta terça-feira a nomeação de Mancini como técnico da seleção, fazendo com que o experiente treinador retorne ao comando da equipe de seu país após ter deixado o cargo em 2023, quando decidiu embarcar em uma nova experiência com a seleção da Arábia Saudita.

Malagò afirmou durante uma coletiva de imprensa: "Vi que Roberto Mancini é a pessoa mais indicada para assumir o comando da seleção italiana".

Mancini retorna ao comando da "Azzurra" após uma experiência anterior bem-sucedida, durante a qual dirigiu a seleção italiana por cinco anos e conquistou o título da Eurocopa "Euro 2020", após vencer a Inglaterra nos pênaltis na partida final.

O presidente da federação italiana também confirmou a nomeação de Claudio Ranieri como diretor técnico da federação, em um passo que visa dar à estrutura administrativa e técnica mais estabilidade e experiência, após as crises que a federação enfrentou nos últimos dias.

Essas mudanças ocorrem após uma série de acontecimentos sucessivos dentro da federação italiana, iniciados com o fracasso das negociações envolvendo Andrea Pirlo, antes que Paolo Maldini e Leonardo anunciassem sua saída dos cargos pouco tempo depois de assumirem a responsabilidade.

Com o retorno de Mancini ao cargo de técnico e a chegada de Ranieri à estrutura administrativa, a federação italiana espera pôr fim à instabilidade que a "Azzurra" viveu recentemente e construir um novo projeto que devolva a seleção ao primeiro plano europeu e mundial.