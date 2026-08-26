Oficial: Manchester City anuncia a contratação de Ayoub Bouaddi

O Manchester City anunciou, nesta quarta-feira, por meio de seu site oficial, a contratação do marroquino Ayyoub Bouaddi, vindo do Lille, da França, com um contrato de cinco anos, permanecendo com o clube inglês até 2031, após a conclusão dos trâmites da transferência e a obtenção dos vistos internacionais.

Bouaddi, de 18 anos, chega ao Manchester City como um dos maiores jovens talentos do futebol mundial, depois de disputar 96 partidas com a camisa do Lille, além de participar de 8 jogos internacionais pela seleção do Marrocos.

O meio-campista marroquino começou sua trajetória com o time principal do Lille na Liga Conferência Europa, apenas 3 dias após completar 16 anos, antes de firmar-se gradualmente e tornar-se um dos elementos titulares no meio-campo da equipe francesa.

Bouaddi: o Manchester City é o melhor clube do mundo

Bouaddi disse, após concluir sua transferência para o Manchester City: "É um dia muito especial para mim e para minha família".

E acrescentou: "O Manchester City é, para mim, o melhor clube do mundo. É um sonho estar aqui e poder me chamar de jogador do Manchester City".

E prosseguiu: "Assisti ao City por muitos anos e adoro seu estilo de jogo. O clube sempre procura apresentar um futebol de alta qualidade e provou ser uma equipe que sabe vencer, e este clube parece ter sido construído para conquistar vitórias".

E completou: "O time conta com jogadores de nível mundial, o Enzo é um treinador extraordinário, e eu tenho muita vontade de jogar no Etihad Stadium diante de toda a torcida".

O jogador marroquino explicou: "Ainda tenho muito a evoluir, pois tenho apenas 18 anos. Estou feliz com o progresso que alcancei até agora, mas sei que posso melhorar muito, e não há lugar melhor para mim fazer isso".

E concluiu: "Este clube exige a conquista de títulos, e vou dar tudo de mim para garantir que briguemos por cada troféu".

Hugo Viana: Bouaddi tem um potencial enorme

Por sua vez, Hugo Viana, diretor esportivo do Manchester City, elogiou as qualidades de Bouaddi, afirmando que o jogador possui um grande potencial.

Viana disse: "O potencial de Ayyoub é enorme, pois ele é um jogador que tem tudo o que um meio-campista de alto nível precisa".

E acrescentou: "Apesar de ter apenas 18 anos, ele já possui uma inteligência de jogo excepcional, e continuará seu desenvolvimento sob o comando de Enzo Maresca".

E completou: "Nós o acompanhamos muito de perto, e, com o passar do tempo, ficamos cada vez mais convencidos de que ele é um talento enorme que vai brilhar com o Manchester City".

Destaque com a seleção do Marrocos

Bouaddi havia apresentado atuações de destaque com a seleção do Marrocos durante a última Copa do Mundo, depois de jogar na posição de volante e chamar a atenção graças à sua tranquilidade e à sua capacidade de controlar o ritmo do jogo.

Durante o confronto entre Marrocos e Brasil, a posse de bola da seleção marroquina alcançou cerca de 70% no primeiro tempo, enquanto o índice de acerto nos passes de Bouaddi chegou a 91%, e ele completou seus 16 passes no terço ofensivo, além de recuperar a bola 6 vezes, realizar 5 interceptações e vencer 9 disputas.

Bouaddi chegou com o Marrocos às quartas de final da Copa do Mundo, antes de ser eliminado diante da França.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Bouaddi vestirá a camisa número 32

O Manchester City revelou que Bouaddi vestirá a camisa número 32 no time, número que também usou durante sua passagem pelo Lille.

O jogador marroquino é a quarta contratação do Manchester City durante a janela de transferências de verão, após as chegadas de Elliot Anderson, Jeremy Monga e Gerónimo Rulli.

Bouaddi espera dar continuidade à sua evolução no elenco do Manchester City e elevar seu nível sob o comando da comissão técnica, no início de um novo capítulo de sua carreira profissional.

Leia também:

Reviravolta decisiva na negociação da transferência de Marmoush para o Tottenham