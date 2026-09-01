O meio-campista do Tottenham, Pape Sarr, concluiu sua transferência para a Juventus por empréstimo, nos últimos dias da atual janela de transferências de verão.

A conta oficial do Tottenham na plataforma X confirmou o negócio, com o clube italiano mantendo a opção de compra, que se tornará obrigatória caso determinadas condições sejam cumpridas.

O jornalista Fabrizio Romano informou que o valor total do negócio gira em torno de 26 milhões de libras esterlinas, com Sarr se transferindo para Turim depois de manifestar seu desejo de deixar o Tottenham em busca de oportunidades regulares de jogo.

O internacional senegalês encerra agora o período de cinco anos que passou no norte de Londres, após ter disputado mais de 140 partidas com o Tottenham.

O contrato do jogador inclui uma operação de compra condicionada: a Juventus pagará cerca de 1,7 milhão de libras esterlinas para contratar Sarr por empréstimo, com uma cláusula de compra adicional no valor de 24 milhões de libras esterlinas incluída no acordo.

Essa cláusula se tornará obrigatória caso a Juventus se classifique para a Liga dos Campeões da Europa ou para a Liga Europa, com a participação de Sarr em pelo menos 50% das partidas da equipe.

Dessa forma, o Tottenham poderá receber cerca de 26 milhões de libras esterlinas pelo jogador de 23 anos, após tê-lo contratado do Metz por 16,9 milhões de libras esterlinas em 2021.

A saída de Sarr acontece depois que ele perdeu posições no meio-campo sob o comando do treinador Roberto De Zerbi, uma vez que o Tottenham reforçou suas opções nessa posição neste verão, com Sandro Tonali e Matheus Fernandes se juntando a Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Archie Gray e Lucas Bergvall como opções para o meio-campo.

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