Oficial: Johan Plat substitui Henk de Jong e assina imediatamente um contrato de vários anos

Johan Plat foi apresentado na tarde desta quarta-feira como o novo treinador principal do SC Cambuur. O clube de Leeuwarden confirma assim os rumores anteriores sobre o possível sucessor de Henk de Jong.

O técnico de 39 anos assinou um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais uma temporada, a partir da temporada 2026/27, quando o Cambuur estiver de volta à VriendenLoterij Eredivisie.

O diretor técnico Lars Lambooij espera uma colaboração de sucesso com o treinador. “O início de uma nova era. O cargo de treinador principal é talvez o mais importante dentro do clube e é preciso estar sempre preparado para isso.”

Plat está muito animado com o novo desafio. “Estou extremamente feliz e orgulhoso por poder trabalhar para este clube. O SC Cambuur é um verdadeiro clube popular, com torcedores fanáticos e um estádio maravilhoso.” O treinador mal pode esperar para dar o próximo passo na Eredivisie.

Como jogador, Plat atuou pelo FC Volendam, FC Zwolle, FC Dordrecht, FC Oss, Telstar, Hansa Rostock e Roda JC. No CD Castellón, Plat foi primeiro assistente e depois sucessor de Dick Schreuder, que agora tem sucesso no NEC Nijmegen.

Como técnico principal, o natural de Volendam comandou o VV Katwijk, o Jong FC Volendam e o Castellón. Desde setembro de 2025, Plat estava sem clube no futebol profissional.

O Cambuur, sob o comando de De Jong, ocupa atualmente a segunda posição na Keuken Kampioen Divisie e já garantiu o acesso. O experiente técnico sente que o próximo verão é o momento certo para dar um passo atrás e passará a ser o braço direito de Plat.