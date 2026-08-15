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Oficial: Inter reforça o elenco com nova estrela vinda da Premier League

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O Inter de Milão, atual campeão do Campeonato Italiano, concluiu oficialmente a contratação do lateral internacional inglês Djed Spence, junto ao Tottenham.

O jogador de 26 anos assinou um contrato de cinco anos com os campeões do Campeonato Italiano, que teriam pago uma quantia em torno de 30 milhões de euros (25,6 milhões de libras esterlinas) pelo atleta, segundo a BBC.

Spence é o segundo jogador vindo da Inglaterra a se juntar ao Inter neste verão, depois de John Stones, que se transferiu para San Siro após o término de seu contrato com o Manchester City.

Spence: "É hora de um novo capítulo"

Spence confirmou sua transferência mais cedo no sábado, quando publicou uma mensagem de despedida aos torcedores do Tottenham por meio de suas contas nas redes sociais, na qual escreveu: "Um capítulo especial chega ao fim. Foi uma jornada e tanto, com muitas memórias, momentos e experiências que carregarei comigo para sempre, especialmente naquela noite em Bilbao. Obrigado a todos os funcionários que me ajudaram ao longo do caminho, aos jogadores que se tornaram uma família e, o mais importante, obrigado aos torcedores. Agora é hora de um novo capítulo, mas o Tottenham sempre terá um lugar no meu coração".

Spence atuou em todas as oito partidas da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, na qual a equipe do técnico Thomas Tuchel terminou na terceira colocação. Ele disputou 44 jogos pelo Tottenham em todas as competições durante a temporada 2025-26.

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O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, disse em julho que queria convencer Spence a permanecer no clube. Spence chegou ao Tottenham por um valor inicial de 12,5 milhões de libras esterlinas, vindo do Middlesbrough em 2022, e disputou 85 partidas pelo clube do norte de Londres, ajudando-os a conquistar o título da Liga Europa de 2024-25.

Esta será a segunda passagem de Spence pela Itália, após um empréstimo de seis meses ao Genoa em 2024.

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