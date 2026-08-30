Um dos craques da seleção argentina se transferiu para o Chelsea durante a atual janela de transferências de verão.

O Chelsea anunciou a contratação do internacional argentino Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa, em um novo reforço para a equipe londrina.

O Chelsea manifestou sua satisfação por concretizar a contratação de Martínez, que foi campeão da Copa do Mundo com a seleção argentina em 2022.

O goleiro de 33 anos assinou um contrato de 3 anos com o Chelsea.

Martínez declarou: "Estou muito feliz por estar neste clube. Vir para o Chelsea foi, para mim e para minha família, uma decisão fácil, e estou muito feliz, mal posso esperar para começar a trabalhar.

E acrescentou: "Quero conquistar o sucesso aqui. Sou uma pessoa que quer vencer em tudo o que faço, e quero trazer esse desejo para este clube, pois é um clube que vence títulos, e por isso acredito que há uma boa sintonia.

E prosseguiu: "Jogo com toda a paixão e com o coração. Vou dar 100% em cada partida e em cada sessão de treino, para que o clube, meus companheiros e a torcida sintam orgulho".





Martínez começou sua carreira nas categorias de base do Independiente, antes de se transferir para o Arsenal em agosto de 2010, quando tinha 17 anos.

Martínez passou por vários períodos de empréstimo para ganhar experiência de atuação com o time principal, antes de se tornar titular no Arsenal durante a temporada 2019-2020, quando começou as últimas 11 partidas e foi campeão da Copa da Inglaterra.

Martínez conquistou a Supercopa da Inglaterra no início da temporada seguinte, antes de se transferir para o Aston Villa em setembro de 2020.

Martínez se impôs durante sua passagem pelo Aston Villa como um dos melhores goleiros do mundo, tendo disputado 256 partidas com o Aston Villa ao longo de 6 temporadas, e foi campeão da Liga Europa em maio.

Martínez disputou sua primeira partida internacional pela seleção argentina em junho de 2021, e desde então se tornou o goleiro titular da equipe, tendo disputado 67 partidas internacionais por seu país.

Martínez foi bicampeão da Copa América com a Argentina, nos anos de 2021 e 2024, além de ter erguido a Copa do Mundo em 2022.

Após esses sucessos, Martínez recebeu o Troféu Yashin, concedido ao melhor goleiro do mundo, nas cerimônias da Bola de Ouro de 2023 e 2024.



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