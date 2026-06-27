Foram oficialmente definidos os oito confrontos mais esperados das oitavas de final da Copa do Mundo, realizada na América do Norte, com os quais se começa a delinear a verdadeira disputa pelo título mundial.

A África do Sul enfrenta o Canadá (país anfitrião), enquanto o Marrocos enfrenta a Holanda em um confronto com caráter especial entre o futebol árabe e o europeu.

Além disso, a seleção brasileira enfrentará o Japão em um confronto marcado pela velocidade e pela habilidade, enquanto a Bósnia e Herzegovina enfrentará a seleção americana, um dos países anfitriões do torneio.

Os demais jogos apresentam um confronto equilibrado entre a Noruega e a Costa do Marfim, além de um confronto emocionante entre a Suécia e a França; já a seleção argentina enfrenta Cabo Verde em um confronto que une a experiência à ambição africana, e, por fim, a seleção egípcia enfrenta a australiana na próxima sexta-feira.