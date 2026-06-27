Oficial: definidos os 7 confrontos das oitavas de final

Foram oficialmente definidos sete confrontos esperados nas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada na América do Norte, com os quais se delineia a verdadeira disputa pelo título mundial.

A África do Sul enfrenta o Canadá (país anfitrião), enquanto o Marrocos enfrenta a Holanda em um confronto com caráter especial entre o futebol árabe e o europeu.

Além disso, a seleção brasileira enfrentará o Japão em um confronto marcado pela velocidade e pela habilidade, enquanto a Bósnia e Herzegovina enfrentará a seleção dos Estados Unidos, um dos países anfitriões do torneio.

Os demais jogos apresentam um confronto equilibrado entre a Noruega e a Costa do Marfim, além de um confronto emocionante entre a Suécia e a França, enquanto a seleção argentina enfrenta Cabo Verde em uma partida que une a experiência à ambição africana.