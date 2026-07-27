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Oficial: defesa da França ruma à segunda divisão do Qatar

Mercado da bola
P. Kimpembe
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França

Vai continuar no Catar, mas num novo clube

Após deixar o Al Qatar, onde disputou apenas 11 jogos, o defesa francês Presnel Kimpembe (30 anos) encontrou um novo clube, mas na segunda divisão.

O antigo defesa do Paris Saint-Germain vai permanecer na região do Golfo, depois de ter assinado um contrato oficial com o Al Kharaitiyat, da segunda divisão do Catar.

O clube catariano anunciou a contratação de Kimpembe num comunicado oficial no qual afirmou: "O nosso clube anuncia oficialmente a contratação do defesa francês Presnel Kimpembe por uma época, proveniente do Al Qatar Sports Club, para a próxima temporada".

E acrescentou: "Kimpembe juntou-se ao Al Qatar Sports Club em setembro de 2025, proveniente do clube francês Paris Saint-Germain, e jogou pela equipa na liga catariana na época passada".

Kimpembe representou o Saint-Germain de 2014 até 2025, tendo ainda integrado a lista da seleção da França campeã do Mundo em 2018.

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