Oficial: Clássico entre Barcelona x Real Madrid será adiado para dezembro

Agora está confirmado: o superclásico entre catalães e madrilenhos foi adiado para o último mês do ano

Se você estava com expectativa para ver e se degladiarem em campo pela no clássico que estava marcado para este próximo dia 26, vai ter que esperar mais alguns meses. O que estava sendo especulado se confirmou: o duelo entre os dois rivais será adiado para dezembro, por conta da crescente tensão política na região da Catalunha.

Tudo começou quando, num protesto político que pedia a independência da Catalunha, protestantes foram presos pela polícia espanhola. Isso serviu para colocar mais lenha numa fogueira que permanece sempre acesa, e as tensões na região se inflamaram mais ainda. Assim, preocupados com uma possível presença de manifestações políticas no clássico até então marcado para o dia 26, o governo espanhol solicitou o adiamento da partida.

A rivalidade entre Barcelona e Real Madrid vai muito além das quatro linhas, já que ela está muito ligada a velha disputa entre catalães e espanhóis. Após a prisão dos manifestantes, o Barça publicou em seu Twitter uma mensagem declarando apoio às manifestações, criticando o encarceramento dos protestantes. Jogadores nascidos na região que atuam pelo clube como Gerard Piqué e Sergi Roberto também declararam publicamente suas opiniões contrárias à prisão.

A data da nova partida ainda não foi anunciada, mas tende a acontecer ou no dia 4 de dezembro ou no dia 18. A única coisa que todos sabem é que o jogo vai pegar fogo dentro e fora de campo, já que o conflito secular entre catalães e espanhóis não deve ser resolvido em dois meses. Afinal de contas, como muitos gostam de dizer, não é só futebol.