Piqué elogia Barcelona por reação contra prisões de separatistas da Catalunha

O zagueiro se pronunciou após um comunicado da equipe sobre a decisão do Tribunal Supremo espanhol de prender civis e políticos catalães

Gerard Piqué não é um jogador de futebol indiferente à sua realidade além do esporte. O zagueiro já se pronunicou diversas vezes dizendo ser a favor do direito do povo catalão decidir sobre a independência ou não da Catalunha.

Agora, o jogador do Barça se pronunciou poucas horas depois da decisão tomada pelo Tribunal Superior espanhol: diversos líderes separatistas catalães foram presos. Nove políticos foram presos condenados por sedição e malversação. Outros três réus tiveram seus direitos políticos cassados, mas continuam em liberdade.

Em sua conta no Twitter, Piqué se disse orgulhoso por vestir a camisa do , que pouco antes havia publicado um comunidado se posicionando contra tais prisões.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019

"Orgulhoso por fazer parte deste clube", escreveu Piqué. No comunicado, o Barça afirma que prisão não é solução e ainda se mostra favorável ao diálogo, apontado pelo clube como único meio para se chegar ao fim do confilto na Catalunha.

O zagueiro é um dos "intocáveis" de Ernesto Valverde, sendo um dos atletas do Barça que mais atuaram nesta temporada.

Sergi Roberto, em catalão, expressou seu "suporte e solidariedade".

Tot el meu suport i solidaritat. https://t.co/tUgaRssx8V — Sergi Roberto (@SergiRoberto10) October 14, 2019

Outra personalidade ligada ao Barça e à Catalunha que também se manifestou foi o ex-jogador Xavi, que disse em seu Instagram que a decisão é uma "vergonha".