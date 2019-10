Barcelona x Real Madrid deve ser adiado para dezembro após tumultos

Devido à tensão na Catalunha, clássico só deve acontecer no último mês do ano

O clássico x nunca é calmo. Envolvendo questões que vão além do futebol, a rivalidade entre os catalães e os madrilenhos muitas vezes acaba sendo afetada por situações de fora das quatro linhas. Este próximo jogo entre os clubes, até então marcado para 26 de outubro, deve ser afetado por essas questões. Devido à crescente tensão na região da Catalunha, tal partida deverá ser adiada para dezembro.

A luta dos catalães pela independência não é nova. Pelo contrário, ela existe desde a formação da como uma nação. No entanto, devido a algumas prisões de ativistas separatistas, a luta se reacendeu e o clima na região não é nada ameno. Em sua conta oficial no Twitter, o Barcelona publicou uma nota condenando às prisões. Jogadores do clube como Gerard Piqué e Sergi Roberto, ambos nascidos na região da Catalunha, publicaram mensagens concordando com a postagem do Barça.

Comunicat del FC Barcelona:



"La presó no és la solució" pic.twitter.com/E9ZzN4tCmR — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 14, 2019

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019

Tot el meu suport i solidaritat. https://t.co/tUgaRssx8V — Sergi Roberto (@SergiRoberto10) October 14, 2019

Preocupado com manifestações durante o duelo, o Governo Espanhol e a pediram o adiamento do jogo, segundo a Rádio Marca.

A solução proposta previamente havia sido a inversão de mando do campo das duas partidas entre Barça e Real no campeonato espanhol. No entanto, isso não agradou nem aos catalães nem aos madridistas. Então, a tendência é de que realmente a partida seja adiada.