Oficial: Chelsea anuncia a contratação de estrela da Inglaterra

O Chelsea anunciou oficialmente a contratação de um dos craques da seleção da Inglaterra, em um novo reforço para a equipe.

Jordan Henderson, que conquistou oito títulos ao longo de sua carreira, entre eles a Premier League e a Liga dos Campeões da Europa, assinou um contrato de dois anos com o Chelsea, e se juntará aos novos companheiros na preparação para a temporada 2026-2027.

Henderson disse, em declarações destacadas pelo site oficial do Chelsea: "Considerando o tamanho do clube, o treinador por quem tenho grande admiração e a qualidade dos jogadores, esta era uma oportunidade enorme que eu não poderia recusar".

E acrescentou: "Também fiquei muito impressionado com o tamanho do desejo dos donos do clube de que o Chelsea alcance o sucesso e siga na direção certa".

E prosseguiu: "Para mim, trata-se de dar tudo o que tenho diariamente, dentro e fora de campo, para ajudar os jogadores ao meu redor e a equipe o máximo possível. Estou muito animado para começar a missão".

Henderson começou sua carreira no clube de sua cidade natal, o Sunderland, onde fez sua primeira aparição profissional no estádio de Stamford Bridge diante do Chelsea, em novembro de 2008, e, após um período de empréstimo ao Coventry City, conseguiu firmar-se no elenco titular do Sunderland.

Henderson disputou 79 partidas pelo Sunderland e também estreou pela seleção da Inglaterra, antes de se transferir para o Liverpool em junho de 2011.

No Liverpool, Henderson se impôs como jogador titular e líder dentro da equipe, e, em junho de 2015, foi escolhido capitão da equipe masculina após a saída de Steven Gerrard.

Com Henderson como capitão, o Liverpool viveu um período de sucesso, com a equipe conquistando o título da Liga dos Campeões da Europa em 2019, e, em seguida, conquistando seu primeiro título da Premier League em 30 anos na temporada seguinte.

Henderson também conquistou com o Liverpool a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa duas vezes, a Supercopa da Inglaterra, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes, antes de se transferir para o Al-Ettifaq, rival na Liga Saudita de Profissionais.

Depois disso, Henderson teve duas experiências, com o Ajax na Holanda e o Brentford, no oeste de Londres, antes de sua transferência para Stamford Bridge.

No cenário internacional, Henderson disputou 91 partidas pela seleção da Inglaterra e integrou os grupos que ficaram em segundo lugar na Eurocopa 2020 e em terceiro lugar na Copa do Mundo neste verão.