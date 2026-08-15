O Atlético de Madrid anunciou, neste sábado, a contratação de um destacado jogador para a linha defensiva durante a atual janela de transferências de verão.

O Atlético de Madrid afirmou, em comunicado oficial, que contratou o zagueiro argentino Cristian Romero até o verão de 2031, tornando-se o quarto reforço da equipe durante o período atual de transferências, depois de ter sido o principal alvo do técnico Diego Simeone para reforçar a linha defensiva.

O Atlético de Madrid pagou cerca de 40 milhões de euros pela contratação do zagueiro argentino, sendo 33 milhões de euros como valor fixo e 7 milhões de euros em variáveis, após Romero se despedir dos torcedores de seu clube londrino ontem, sexta-feira.

Cristian Romero havia se tornado alvo do Atlético de Madrid no verão passado, mas as exigências financeiras do Tottenham Hotspur impediram a conclusão do negócio.

Um ano depois, e a exemplo do que aconteceu com David Hancko em 2025, o zagueiro argentino chega ao estádio Metropolitano com o objetivo de se tornar uma das peças fundamentais do projeto de Simeone.

O técnico argentino adiciona assim ao seu elenco um jogador experiente e de alto nível, o que permitirá à equipe madrilenha recuperar sua solidez defensiva.

Vale lembrar que Romero estava na mira do Barcelona e do Arsenal antes de optar pela transferência para o Atlético de Madrid.

