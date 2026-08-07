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Hussein Hamdy

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Oficial: astro do Real Madrid se transfere para o Campeonato Italiano

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Novo desafio

Um dos jogadores de destaque do elenco do Real Madrid foi oficialmente transferido para o Campeonato Italiano, a fim de iniciar um novo desafio na próxima temporada.

A Fiorentina anunciou a contratação do argentino Franco Mastantuono, vindo do Real Madrid, por empréstimo, conforme divulgado pelo clube italiano em comunicado oficial.

A Fiorentina esclareceu que contratou, por empréstimo, Franco Mastantuono, após obter os direitos de seus serviços esportivos junto ao Real Madrid.

O clube acrescentou que Mastantuono, nascido na cidade de Azul, na Argentina, no dia 14 de agosto de 2007, subiu nas categorias de base do River Plate, antes de fazer sua estreia pelo time principal aos dezesseis anos de idade, e desde então disputou 64 partidas com a camisa do River Plate, marcando 10 gols.

O comunicado destacou que o novo jogador da Fiorentina atuou pelo Real Madrid na última temporada em 35 partidas por diferentes competições, sendo elas o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões da Europa, a Copa do Rei da Espanha e a Supercopa da Espanha, marcando 3 gols nesse período.

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A Fiorentina também confirmou que Mastantuono é o jogador mais jovem a fazer sua estreia pela seleção principal da Argentina, além de ter vestido a camisa da seleção argentina em quatro ocasiões.

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