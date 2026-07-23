Oficial: Arsenal anuncia contratação do substituto de Trossard

O Arsenal anunciou, esta quinta-feira, a contratação oficial do extremo internacional grego Christos Tzolis, proveniente do Club Brugge da Bélgica, através de um contrato de longa duração, no âmbito do reforço do plantel com vista à preparação para a nova temporada.

O jogador, de 24 anos, chega ao Emirates Stadium após uma passagem bem-sucedida pelo Club Brugge, na qual disputou 108 jogos em várias competições, marcou 43 golos e distribuiu 45 assistências, tornando-se uma das grandes figuras do clube belga.

Tzolis junta-se ao Arsenal para colmatar a saída do extremo esquerdo belga Leandro Trossard, que ingressou durante o mercado de transferências de verão no Besiktas da Turquia.

De acordo com o comunicado do Arsenal, Tzolis vestirá a camisola número 17 do campeão da Premier League e já se juntou aos treinos da equipa com vista ao arranque da nova temporada, enquanto a transferência fica dependente da conclusão dos procedimentos regulamentares finais.

O Arsenal não revelou os detalhes do negócio, mas o jornal britânico "The Sun" revelou que o jogador assinou um contrato válido até 2031 por 35 milhões de libras esterlinas.

Quem é Tzolis?

Tzolis iniciou a sua carreira profissional no PAOK Salonica, onde chamou as atenções ao marcar 20 golos em 27 jogos pela equipa de juniores, antes de ser promovido à equipa principal em 2020. Depois, contribuiu para a conquista da Taça da Grécia pelo clube em 2021, após ter marcado cinco golos em quatro jogos na prova.

Transferiu-se em seguida para o Norwich City, de Inglaterra, e deixou rapidamente a sua marca ao marcar dois golos e assistir para outros dois na sua estreia frente ao Bournemouth, pela Taça da Liga, antes de cumprir dois períodos de empréstimo no Twente, da Holanda, e no Fortuna Düsseldorf, da Alemanha, que contribuíram para a evolução do seu nível.

No verão de 2024, Tzolis juntou-se ao Club Brugge, onde se impôs como elemento fundamental da equipa e a conduziu à conquista da Taça da Bélgica em 2025, antes de contribuir para a conquista do título do campeonato belga na temporada 2025-2026.

Foi ainda distinguido com o prémio de melhor jogador do campeonato belga em duas temporadas consecutivas, após continuar a apresentar níveis de destaque tanto a nível interno como europeu.

A nível internacional, Tzolis representou as várias seleções de escalões de formação da Grécia, antes de disputar o seu primeiro jogo pela seleção principal em outubro de 2020, somando até agora 34 internacionalizações.

Berta elogia o negócio

Por seu lado, o diretor desportivo do Arsenal, Andrea Berta, manifestou a sua satisfação pela concretização do negócio, sublinhando que Tzolis é um jogador ofensivo versátil, capaz de atuar no lado esquerdo e em várias posições da linha da frente, dotado de grande capacidade goleadora e de enorme habilidade em espaços reduzidos.

Acrescentou que o jogador apresentou números notáveis ao nível de golos e assistências ao longo das últimas três temporadas, salientando que irá elevar a qualidade técnica da equipa e acrescentar entusiasmo e uma forte personalidade mental ao balneário.