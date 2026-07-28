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Hussein Hamdy

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Oficial: Al Ahly contrata Moncef Bakrar

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O Al Ahly do Egito anunciou, nesta terça-feira, a contratação do argelino Moncef Bakrar, vindo do Dínamo de Zagreb por um período de 3 temporadas.

O Al Ahly afirmou, por meio de um comunicado em seu site oficial: "Essam Serageldin, presidente do departamento de contratações, viajou à Croácia e concluiu todos os trâmites financeiros e administrativos referentes à transferência de Bakrar, em coordenação com Wael Gomaa, diretor de futebol".

Relatórios já haviam revelado que a transferência de Bakrar custou aos cofres do Al Ahly 3 milhões de euros, além de bônus no valor de 500 mil, em favor do Dínamo de Zagreb, da Croácia.

O Al Ahly havia contratado o atacante marroquino Soufiane Bennjedjida, vindo das fileiras do Maghreb Fès, por um período de 3 temporadas, além de assinar com a dupla do Enppi, Aktay Abdullah e Ali Mahmoud, por 5 temporadas.

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