Ahmed Hegazi não esperou muito depois de anunciar a sua aposentadoria do futebol, uma vez que o antigo defesa egípcio iniciou um novo capítulo na sua carreira, mas desta vez fora das quatro linhas, após o clube saudita NEOM ter anunciado a sua nomeação como assistente do diretor desportivo.

O clube esclareceu, através da sua conta oficial nas redes sociais, a nomeação do seu antigo capitão para o novo cargo, poucos dias depois de este ter anunciado a sua aposentadoria dos relvados no final do seu contrato com a equipa.

O NEOM escreveu no seu comunicado: "Após anos de dedicação dentro das quatro linhas, um novo capítulo na carreira de um capitão que encerrou o seu percurso com as cores do NEOM, e com ele arranca com paixão e ambição ainda maiores, o capitão Ahmed Hegazi como assistente do diretor desportivo do NEOM."

O clube acrescentou: "Bem-vindo de volta à tua casa, capitão Ahmed, e desejamos-te sucesso na tua nova missão."

Hegazi tinha anunciado oficialmente a sua aposentadoria do futebol há poucos dias, após uma carreira repleta de conquistas tanto a nível nacional como internacional, que encerrou com a camisola do NEOM, ao qual se juntou no verão de 2024, proveniente do Ittihad de Jidá.

Durante o seu percurso no NEOM, o defesa de 35 anos disputou 52 jogos em diferentes competições, nos quais marcou um golo e fez uma assistência, tendo também contribuído com a sua experiência de liderança para a subida da equipa e a consolidação do seu projeto desportivo.

A decisão do NEOM de aproveitar a experiência de Hegazi fora do campo reflete a confiança da direção do clube nas suas capacidades de liderança e de gestão, depois de ter sido um dos elementos mais destacados dentro do balneário nas duas últimas temporadas.

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