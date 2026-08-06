Como os Merengues anunciaram oficialmente na noite de quinta-feira, Vinicius renovou seu contrato, que se encerrava em 2027. O brasileiro se vinculou ao Real por mais cinco anos, até 2032.
As negociações pelo novo contrato de Vinicius se arrastaram ao longo dos últimos um ano e meio. Ao que tudo indica, foram as exigências financeiras do jogador de ataque que se mostraram um obstáculo nas conversas. Segundo uma reportagem recente do The Athletic, o ponto decisivo era um bônus de assinatura desejado por Vinicius, mas que o Real não queria lhe garantir.
Se, para a assinatura do novo contrato, acabou sendo acertado algum bônus ao jogador da seleção brasileira, isso permanece em aberto, embora seja improvável. Afinal, o Real teria sinalizado claramente a Vinicius mais recentemente que a oferta apresentada não seria mais melhorada.
Ele fica no Real Madrid: Arsenal teria investido pesado por Vinicius Junior
Após o retorno do jogador de 26 anos de suas férias da Copa do Mundo no início da semana, houve conversas decisivas com o novo técnico Jose Mourinho e outros responsáveis pelo departamento de futebol do vice-campeão espanhol. A mensagem clara por parte dos madrilenos foi a seguinte: ou Vinicius renovava, ou seria preciso pensar, querendo ou não, em vendê-lo neste verão. Afinal, se o astro da Seleção não renovasse, estaria livre sem custos no próximo ano. Um cenário que o Real naturalmente queria evitar a todo custo.
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Enquanto isso, o Arsenal vinha especulando recentemente sobre uma transferência de Vinicius. Os ingleses estariam dispostos a fazer do driblador o jogador mais bem pago da história do clube. Há pouco tempo, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, teria até entrado em contato pessoalmente com Vinicius para convencê-lo a se transferir para Londres.
No entanto, isso não vai acontecer, e Vinicius seguirá brilhando no Bernabéu. Em 2018, ele trocou o Flamengo por Madri e há anos é um dos pilares absolutos do Real. O anúncio da renovação de Vinicius, por sua vez, aconteceu apenas algumas horas após a confirmação da contratação de Yan Diomande. Com o marfinense de 19 anos, que chega do RB Leipzig por até 140 milhões de euros, os homens da capital espanhola passam a ter mais uma opção de primeira linha para as pontas no elenco.