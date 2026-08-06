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VIniciusGetty Images
Oliver Maywurm

Traduzido por

Oferta recorde do Arsenal? Real Madrid anuncia decisão sobre o futuro de Vinicius Junior

La Liga
Vinicius Junior
Real Madrid
Arsenal

Após uma eternidade de idas e vindas, o Real Madrid anunciou uma decisão sobre o futuro do astro ofensivo Vinicius Junior.

Como os Merengues anunciaram oficialmente na noite de quinta-feira, Vinicius renovou seu contrato, que se encerrava em 2027. O brasileiro se vinculou ao Real por mais cinco anos, até 2032.

As negociações pelo novo contrato de Vinicius se arrastaram ao longo dos últimos um ano e meio. Ao que tudo indica, foram as exigências financeiras do jogador de ataque que se mostraram um obstáculo nas conversas. Segundo uma reportagem recente do The Athletic, o ponto decisivo era um bônus de assinatura desejado por Vinicius, mas que o Real não queria lhe garantir.

Se, para a assinatura do novo contrato, acabou sendo acertado algum bônus ao jogador da seleção brasileira, isso permanece em aberto, embora seja improvável. Afinal, o Real teria sinalizado claramente a Vinicius mais recentemente que a oferta apresentada não seria mais melhorada.

Ele fica no Real Madrid: Arsenal teria investido pesado por Vinicius Junior

Após o retorno do jogador de 26 anos de suas férias da Copa do Mundo no início da semana, houve conversas decisivas com o novo técnico Jose Mourinho e outros responsáveis pelo departamento de futebol do vice-campeão espanhol. A mensagem clara por parte dos madrilenos foi a seguinte: ou Vinicius renovava, ou seria preciso pensar, querendo ou não, em vendê-lo neste verão. Afinal, se o astro da Seleção não renovasse, estaria livre sem custos no próximo ano. Um cenário que o Real naturalmente queria evitar a todo custo.


Amistosos de clubes
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Amistosos de clubes
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Vinicius JuniorGetty Images


Enquanto isso, o Arsenal vinha especulando recentemente sobre uma transferência de Vinicius. Os ingleses estariam dispostos a fazer do driblador o jogador mais bem pago da história do clube. Há pouco tempo, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, teria até entrado em contato pessoalmente com Vinicius para convencê-lo a se transferir para Londres.

No entanto, isso não vai acontecer, e Vinicius seguirá brilhando no Bernabéu. Em 2018, ele trocou o Flamengo por Madri e há anos é um dos pilares absolutos do Real. O anúncio da renovação de Vinicius, por sua vez, aconteceu apenas algumas horas após a confirmação da contratação de Yan Diomande. Com o marfinense de 19 anos, que chega do RB Leipzig por até 140 milhões de euros, os homens da capital espanhola passam a ter mais uma opção de primeira linha para as pontas no elenco.

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