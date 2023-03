Oferta do Flamengo ao Santos por Ângelo tem € 8 milhões à vista e restante parcelado

Rubro-Negro se dispõe a pagar € 4 milhões de forma parcelada; Peixe vai avaliar negócio na tarde desta terça-feira

O Flamengo enviou uma proposta de € 12 milhões (R$ 65,82 milhões na cotação atual) ao Santos pela contratação de Ângelo. O documento diz que o clube se propõe a pagar € 8 milhões (R$ 43,9 milhões) à vista e € 4 milhões (R$ 21,9 milhões) parcelados, sendo metade (€ 2 milhões) em 2024 e o restante em 2025, como soube a GOAL.

Detentor de 70% dos direitos econômicos do atacante de 18 anos, o Peixe ainda não respondeu à oferta formal do Rubro-Negro. Haverá uma reunião da diretoria com o Conselho Gestor nesta tarde para discutir a situação. Há a expectativa para uma resposta até o período da noite.

O Santos queria receber € 14 milhões (R$ 76,8 milhões) pelo negócio, além de manter 20% dos direitos econômicos. O garoto de 18 anos é dono de 30% e teria que abrir mão de um valor considerável para o desfecho positivo — ele tem interesse na transferência para o Ninho do Urubu.

O clube do litoral paulista terá que escutar o Barcelona se chegar a um acordo com o Flamengo no mercado da bola. Em fevereiro do ano passado, para quitar uma dívida de R$ 20 milhões, ficou acordado que o Barça tem preferência em relação a qualquer interessado por Ângelo —basta igualar os moldes apresentados.

A mesma cláusula diz que os espanhóis podem tirá-lo da Vila Belmiro por € 35 milhões (R$ 191,93 milhões), valor inferior à multa rescisória para o exterior, avaliada em € 60 milhões (R$ 329 milhões).

O Santos recusou duas propostas nos mercados mais recentes. Por decisão do presidente Andrés Rueda, o clube descartou € 20 milhões do Newcastle e € 18 milhões do Nottingham Forest. Ângelo tem contrato até 18 de dezembro de 2024 na Vila Belmiro. A multa para o futebol brasileiro é de R$ 240 milhões.