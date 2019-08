Oferta do Atlético de Madrid agrada, e Grêmio pode negociar Everton

Everton Cebolinha pode deixar o time gaúcho caso oferta seja realmente apresentada

A novela envolvendo a saída de Cebolinha pode ganhar capítulos finais em breve. O , segundo apurou o UOL Esporte, fará uma proposta ao pelo jogador ainda na próxima semana.

A Rádio Marca, da , informou que os colchoneros veem com bons olhos acertar com o jogador agora mas só levá-lo em janeiro de 2020, como os gaúchos querem. O tricolor pretende contar com o atacante nas fases finais da Libertadores, Copa do e Campeonato Brasileiro e podem aceitar uma oferta menor pelo atacante.

A ideia inicial do Grêmio era vender Cebolinha depois da Copa América, quando o jogador foi um dos destaques do Brasil na nona conquista. O tricolor esperava algo em torno de 40 milhões de euros (R$ 183,6 milhões), mas após várias sondagens, o time não recebeu uma oferta que agradasse.

Uma das sondagens, inclusive, foi do Atleti. Mas a alta pedida afastou o clube de um possível acordo. Agora, o clube espanhol busca negociar Cebolinha com termos parecidos com a contratação de Bruno Guimarães, do -PR. O volante foi comprado por 30 milhões de euros (R$ 138 milhões).

Os direitos do atleta são divididos entre várias partes. O Grêmio tem direito a 50% de seu passe. De resto, 30% está com o empresário Gilmar Veloz, 10% com o e 10% com Celso Rigo, outro empresário.