"O Verratti da Argélia" às portas de um gigante francês

O Lens vive intensa movimentação durante a atual janela de transferências de verão, após ter encerrado a temporada passada como vice-campeão do Campeonato Francês, além de ter conquistado a Copa da França.

O site "Foot Mercato" afirmou que o Lens iniciou negociações para contratar o argelino Yacine Titraoui, jogador do Charleroi, da Bélgica.

O jogador malinês Mamadou Sangaré está próximo de deixar o Lens para reforçar o elenco do Brentford.

Sangaré havia se juntado ao Lens na temporada passada, e a expectativa é de que se torne a venda mais cara da história do clube, por 48 milhões de euros.

Para compensar sua saída, o clube francês tem em mira o holandês Bogarde, jogador do LASK Linz, da Áustria, que possui contrato até 2028. Contudo, Bogarde não é a única opção para reforçar o meio-campo, já que as informações apontam que o nome do internacional argelino Titraoui está entre as prioridades da diretoria do Lens.

Titraoui, que disputou 5 partidas internacionais pela seleção da Argélia, tem uma passagem de destaque pelo Charleroi. Apesar de ter sido convocado para a Copa do Mundo de 2026, não atuou nenhum minuto durante o torneio, e ainda lhe resta um ano em seu contrato atual com o Charleroi, com a opção de prorrogá-lo por mais uma temporada.

Suas atuações nos últimos meses chamaram a atenção de diversos observadores, após ter participado de 42 partidas em diferentes competições na temporada passada, nas quais marcou 5 gols e deu 3 assistências.

Titraoui é apelidado de "Verratti da Argélia", em referência ao seu estilo de jogo semelhante ao do craque italiano Marco Verratti.

Atualmente ocorrem conversas entre as diferentes partes a respeito da negociação, enquanto o jogador demonstra um claro desejo de se transferir para o clube francês, que possui uma vantagem importante: a participação na Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada, o que lhe confere superioridade na corrida por sua contratação.