O Vasco já ganhou o Mundial de Clubes?

O Vasco é uma das poucas equipes brasileiras que já disputaram o Mundial de Clubes

Ganhar a Copa Libertadores e disputar o Mundial de Clubes é uma oportunidade que poucas equipes brasileiras puderam ter e, isso, não foi diferente com o Vasco da Gama, campeão sul-americano de 1998, mesmo sem levantar o troféu da competição.

O então campeão da Libertadores teve a chance de disputar duas edições do Mundial de Clubes. Em 1998, o Vasco enfrentou o Real Madrid no Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão. Com gols de Raúl e Nasa (contra), o time espanhol venceu por 2 a 1 e se tornou campeão do mundo.

Depois, o Vasco foi convidado pela Conmebol, com apoio da CBF, para disputar o Mundial de Clubes, com o formato que é disputado até hoje. O torneio, que aconteceu no Brasil, teve o Corinthians derrotando o time carioca na final que aconteceu no Maracanã.

Vale destacar que o Vasco foi atrás de ser reconhecido como campeão mundial ainda em 2017. O clube carioca queria que o Torneio Rivadávia Corrêa Meyer de 1953, que defende ter molde similar ao da atual disputa, fosse considerado como Campeonato Mundial pela Fifa.