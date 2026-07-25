A namorada do defesa argentino Marcos Senesi revelou um presente extraordinário oferecido pela estrela Lionel Messi a todos os jogadores da seleção argentina poucos dias antes da final do Mundial, num gesto que reflete o espírito coletivo que caracterizou a equipa ao longo do seu percurso rumo ao título mundial.

Kelsey Rose Bowers, namorada de Senesi e jogadora de futebol inglesa, publicou um vídeo na sua conta nas redes sociais, no qual mostrou o kit de mate concebido especialmente que o defesa recebeu do capitão da seleção argentina.

Bowers aparece no vídeo vestindo a camisola da seleção argentina, enquanto exibe uma mala castanha com o emblema da Federação Argentina de Futebol, uma imagem da Taça do Mundo e o nome «Marcos Senesi» impresso nela, dizendo: «Quero mostrar-vos algo verdadeiramente incrível, vão adorar. Esta é uma mala pessoal que o Marcos ganhou no torneio, e tem o nome dele escrito.»

Um presente com um toque pessoal

Bowers explicou que o presente veio de Messi para todos os jogadores, sendo que a mala continha um termo Stanley dourado (um recipiente térmico de luxo para água quente da conhecida marca Stanley) com o logótipo da marca do capitão do Tango, além de uma cuia de mate (o recipiente tradicional para beber mate), um pacote de erva-mate (as folhas secas usadas na preparação da bebida mate) e uma bomba metálica (um tubo metálico com um filtro na ponta para beber mate) equipada com uma colher integrada.

A namorada de Senesi revelou que o defesa lhe entregou o conjunto para o guardar em segurança e transportá-lo para Miami, onde reside atualmente.

O vídeo espalhou-se muito rapidamente pelas plataformas de redes sociais, revelando um dos detalhes ocultos do interior da seleção argentina após a conquista da Taça do Mundo, uma vez que Messi usou a cuia de mate como símbolo de um dos costumes mais representativos da Argentina, que reúne os jogadores num ritual diário que reforça a ligação e a proximidade entre eles.