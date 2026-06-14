"O último enigma"... Mourinho adia sua decisão decisiva no Real Madrid

O técnico português José Mourinho continua trabalhando para completar sua comissão técnica, em preparação para o início de sua segunda passagem pelo Real Madrid, e ainda busca o último nome que ocupará a vaga no corpo técnico, segundo o jornal espanhol Marca.

Mourinho já havia definido há algum tempo a maioria dos nomes que o acompanharão em sua nova missão no clube real, mas preferiu deixar uma vaga em aberto, optando por esperar antes de tomar a decisão final sobre a pessoa mais adequada para essa função.

O técnico português baseou a formação de sua comissão técnica em um grupo de profissionais que considera essenciais para garantir o controle do trabalho diário dentro da equipe e acelerar a implementação de suas ideias técnicas desde o primeiro momento.

Por esse motivo, e antes do anúncio oficial de sua contratação, Mourinho fez questão de estar presente na Cidade Desportiva do Real Madrid, em Valdebebas, para começar a planejar a nova temporada com antecedência.

Durante a visita, que durou vários dias, ele foi acompanhado por João Tralha e Pedro Machado, dois de seus assistentes mais próximos e de maior confiança, que participaram de uma série de reuniões com os dirigentes do clube e membros da comissão técnica, e trabalharam nos primeiros detalhes do plano de preparação para a próxima temporada, incluindo a organização dos amistosos e o programa de pré-temporada.

Durante essas reuniões, Mourinho reafirmou sua adesão à sua conhecida filosofia, baseada na atenção aos mínimos detalhes e no acompanhamento diário de tudo o que acontece dentro da equipe, explicando: “Gosto de estar presente logo no dia seguinte, para ver quem chega cedo e quem se atrasa, e então começo imediatamente a acelerar o ritmo de trabalho”.

As reuniões também contaram com intensas discussões sobre a identidade do último membro da comissão técnica. Mourinho prefere contratar alguém que já tenha uma ligação com o Real Madrid ou ampla experiência no futebol espanhol e, por isso, continua analisando várias opções antes de tomar sua decisão final, especialmente após descartar alguns nomes que estavam em destaque nos últimos tempos.

Entre os nomes que surgiram nas últimas semanas, destacou-se o do ex-zagueiro português Pepe, devido à forte relação que o une a Mourinho, além de seu profundo conhecimento do ambiente do Real Madrid. Além disso, a dupla já trabalhou junta entre 2010 e 2013, o que reforçou as especulações sobre a possibilidade de uma nova parceria entre eles no clube merengue.

No entanto, as informações indicam que Pepe não se tornou a primeira opção de Mourinho, e até o momento não houve nenhum contato oficial entre as partes. Por outro lado, o técnico português continua analisando cuidadosamente as alternativas disponíveis, preferindo não se apressar na decisão, para garantir a escolha da pessoa mais adequada para seu projeto técnico na próxima fase.