O time titular do Real Madrid contra o Al Ahly no Mundial de Clubes

Com desfalques importantes, Real está confirmado para enfrentar o vice-campeão africano; veja

O Real Madrid está escalado para o duelo contra o Al Ahly, nesta quarta-feira (8), em jogo válido pela semifinal do Mundial de Clubes. Em caso de vitória, a equipe espanhola enfrenta o Al Hilal, que eliminou o Flamengo nesta última terça, na decisão.

O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com o goleiro Courtois, o zagueiro Eder Militão, e com o atacante Karim Benzema, que estão lesionados.

Desta forma, o Real está escalado com: Lunin; Nacho Fernández, Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga; Aurélien Tchouaméni, Toni Kross, Luka Modric; Federico Valverde, Vini Jr e Rodrygo.

A dúvida inicial sobre a escalação do Real eram as laterais, com o titular Mendy lesionado, e Carvajal se recuperando de problemas físicos. Porém, o treinador optou por manter a dupla improvisada que vinha sendo utilizada no Espanhol, com Nacho na direita e Camavinga na esquerda.

Real e Al Ahly se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da Cazé TV, do Fifa+, e do Globoplay, no streaming, e do GE na internet.