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1. FC Heidenheim 1846 v Chelsea FC - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

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O time se adaptou sem ele: Chelsea prepara um choque para seu astro

Mercado da bola
Fulham x Chelsea
Fulham
Chelsea
Premier League
M. Mudryk
Strasbourg
England
Ucrânia
França

O atacante do Chelsea, Mikhailo Mudryk, deve retornar aos gramados na próxima temporada, após o fim de seu período de suspensão por violação das regras antidoping. No entanto, é improvável que o jogador ucraniano desempenhe um papel de destaque em Stamford Bridge na temporada 2026-27.

Segundo o site Foot Mercato, o Chelsea aceitou que a equipe se adaptou sem Mudryk, e agora estuda emprestá-lo para ajudá-lo a recuperar minutagem de jogo regular.

Vários clubes já demonstraram interesse em contratar o jogador de 25 anos por empréstimo, incluindo o Strasbourg, que faz parte do mesmo grupo proprietário do Chelsea.

Embora tenha havido especulações de que o Chelsea prefira emprestá-lo para a Premier League, a fim de ajudar Mudryk a voltar ao ritmo do futebol inglês, o clube tende a enviá-lo ao Strasbourg.

Dessa forma, a equipe do Campeonato Francês pode adicionar uma opção ofensiva experiente e talentosa ao seu elenco nas próximas semanas, enquanto Mudryk busca reconstruir sua carreira após um período difícil longe dos gramados.

Premier League
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Mudryk chegou ao Chelsea vindo do Shakhtar Donetsk em janeiro de 2023 e disputou 73 partidas pelo clube, marcando 11 gols e dando 10 assistências.

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