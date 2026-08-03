O atacante do Chelsea, Mikhailo Mudryk, deve retornar aos gramados na próxima temporada, após o fim de seu período de suspensão por violação das regras antidoping. No entanto, é improvável que o jogador ucraniano desempenhe um papel de destaque em Stamford Bridge na temporada 2026-27.

Segundo o site Foot Mercato, o Chelsea aceitou que a equipe se adaptou sem Mudryk, e agora estuda emprestá-lo para ajudá-lo a recuperar minutagem de jogo regular.

Vários clubes já demonstraram interesse em contratar o jogador de 25 anos por empréstimo, incluindo o Strasbourg, que faz parte do mesmo grupo proprietário do Chelsea.

Embora tenha havido especulações de que o Chelsea prefira emprestá-lo para a Premier League, a fim de ajudar Mudryk a voltar ao ritmo do futebol inglês, o clube tende a enviá-lo ao Strasbourg.

Dessa forma, a equipe do Campeonato Francês pode adicionar uma opção ofensiva experiente e talentosa ao seu elenco nas próximas semanas, enquanto Mudryk busca reconstruir sua carreira após um período difícil longe dos gramados.

Mudryk chegou ao Chelsea vindo do Shakhtar Donetsk em janeiro de 2023 e disputou 73 partidas pelo clube, marcando 11 gols e dando 10 assistências.

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