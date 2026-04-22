O Telstar goleia o Sparta Rotterdam e dá um salto na tabela

O Telstar trocou a décima sexta posição na Vriendenloterij Eredivisie pela décima quarta. A equipe do técnico Anthony Correia, que está de saída, venceu por 4 a 1 o Sparta Rotterdam em casa na quarta-feira, conquistando assim três pontos muito importantes na luta contra o rebaixamento. Sem van Duijn foi o grande herói do Telstar, com dois gols.
Foi justamente o ex-jogador do Telstar, Milan Zonneveld, quem abriu o placar para o Sparta aos trinta minutos. O time da casa não se deixou abalar e empatou em 1 a 1 em menos de dois minutos: Jeff Hardeveld cabeceou com precisão no segundo poste, após um cruzamento medido da direita de Patrick Brouwer.
Empate, portanto, no intervalo em Velsen-Zuid, com o Telstar buscando o ataque logo no início do segundo tempo. Brouwer chutou para fora após um ataque rápido. A segunda etapa prometia ser emocionante, já que o Sparta também tentava criar perigo na área do time da casa.
O Sparta levou um susto quando Van Duijn chutou por cima da trave da entrada da área. Mais de dez minutos depois, após uma bela jogada individual, ele finalmente acertou o alvo com um chute certeiro, para grande alegria da torcida do Telstar. A situação ficou ainda melhor para o Telstar quando Van Duijn, com calma, acertou o canto oposto: 3 a 1.
Parecia que o jogo voltaria a ficar emocionante quando Tobias Lauritsen apareceu em posição de gol, mas, infelizmente para o Sparta, o altíssimo atacante acertou a trave. Enquanto isso, os últimos dez minutos haviam começado e o Telstar mantinha a confortável vantagem. O craque Van Duijn foi substituído sob aplausos e o ex-jogador do Sparta, Jelani Seedorf, fechou o placar em 4 a 1.
Três pontos muito importantes, portanto, para o Telstar se manter acima da zona de rebaixamento. Para o Sparta, a derrota é um revés na busca pelas vagas nos playoffs para o futebol europeu.