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O técnico dos Elefantes desafia: Vamos tentar derrubar a muralha alemã

Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
Copa do Mundo
Alemanha x Curaçao
Curaçao
E. Fae
Alemanha
Costa do Marfim

A seleção da Costa do Marfim iniciou sua campanha na Copa do Mundo com uma vitória importante sobre o Equador, graças a um gol decisivo marcado por Amad Diallo.

Na segunda rodada da fase de grupos, a seleção dos Elefantes enfrentará a Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1.

Em declarações divulgadas pela Reuters, o técnico da Costa do Marfim, Emers Fai, afirmou que a seleção de seu país chegou à Copa do Mundo com grandes ambições e esperanças.

Ele acrescentou: “Não queremos ser meros visitantes cuja jornada termine rapidamente e que voltem para casa”.

E continuou: “Depois da vitória em um amistoso contra a França, conseguimos superar o obstáculo do Equador, um adversário extremamente difícil. Impusemos nosso estilo e decidimos o jogo”.

Copa do Mundo
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Cote D'Ivoire crest
Cote D'Ivoire
CDM

Sobre o próximo confronto contra a Alemanha, ele comentou: “Será uma partida complicada, pois enfrentamos a Alemanha, que tem história e experiência, conta com as principais estrelas da Europa e possui um ataque temível”.

E concluiu: “Mas, apesar disso, entraremos em campo com o objetivo de vencer e derrubar a defesa alemã, para garantir a classificação antecipadamente”.

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