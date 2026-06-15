O técnico dos Elefantes desafia: Vamos tentar derrubar a muralha alemã

A seleção da Costa do Marfim iniciou sua campanha na Copa do Mundo com uma vitória importante sobre o Equador, graças a um gol decisivo marcado por Amad Diallo.

Na segunda rodada da fase de grupos, a seleção dos Elefantes enfrentará a Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1.

Em declarações divulgadas pela Reuters, o técnico da Costa do Marfim, Emers Fai, afirmou que a seleção de seu país chegou à Copa do Mundo com grandes ambições e esperanças.

Ele acrescentou: “Não queremos ser meros visitantes cuja jornada termine rapidamente e que voltem para casa”.

E continuou: “Depois da vitória em um amistoso contra a França, conseguimos superar o obstáculo do Equador, um adversário extremamente difícil. Impusemos nosso estilo e decidimos o jogo”.

Sobre o próximo confronto contra a Alemanha, ele comentou: “Será uma partida complicada, pois enfrentamos a Alemanha, que tem história e experiência, conta com as principais estrelas da Europa e possui um ataque temível”.

E concluiu: “Mas, apesar disso, entraremos em campo com o objetivo de vencer e derrubar a defesa alemã, para garantir a classificação antecipadamente”.