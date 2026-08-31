O substituto de Álvarez chegou: o Atlético de Madrid vai liberar o argentino?

O Atlético de Madrid está perto de fechar a contratação do canadense Jonathan David, atacante da Juventus, nas últimas horas da janela de transferências de verão, em um movimento que visa reforçar o setor ofensivo da equipe comandada por Diego Simeone.

Segundo Fabrizio Romano, os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência de David para o Atlético por empréstimo com opção de compra, enquanto o atacante canadense já concordou com a mudança e demonstrou disposição para viver uma nova experiência no Campeonato Espanhol.

David havia se juntado à Juventus no último verão em uma transferência gratuita, após o fim de seu contrato com o Lille, mas não apresentou o nível esperado durante sua primeira temporada no Campeonato Italiano, tendo marcado 8 gols em diferentes competições, de acordo com os relatos mais recentes.

O movimento do Atlético surge no âmbito da busca de Simeone por um atacante adicional para reforçar suas opções ofensivas, especialmente diante da permanência da incerteza em torno do futuro do argentino Julián Álvarez, que está ligado ao interesse do Barcelona.

David havia liderado a lista de prioridades do Atlético para reforçar o ataque, com o desejo do clube de concluir a negociação em um formato de baixo custo.

A negociação inclui o Atlético arcar com parte do salário do jogador, com o elevado salário sendo dividido entre os dois clubes, a fim de facilitar a conclusão da transferência antes do fechamento da janela.