O sonho do Liverpool esbarra na determinação do astro do Real Madrid

O Liverpool continua acompanhando a situação de um dos astros do Real Madrid, preparando-se para uma possível contratação durante a atual janela de transferências de verão.

O Liverpool já entrou em contato com a diretoria do Real Madrid para se informar sobre a possibilidade de contratar o francês Eduardo Camavinga e as condições para a conclusão da negociação.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Camavinga, de 23 anos, é um dos nomes cuja venda o Real Madrid não se opõe a discutir neste verão, o que levou o Liverpool a agir para conhecer os detalhes da negociação.

A reportagem indicou que a diretoria do clube madrilenho estabeleceu um valor próximo a 60 milhões de euros para aprovar a venda do jogador da seleção francesa, caso chegue uma oferta adequada.

Apesar da flexibilidade do Real Madrid em discutir a saída do jogador, o verdadeiro obstáculo reside na própria postura de Camavinga, já que ele não pensa em deixar o Estádio Santiago Bernabéu durante a atual janela de transferências.

As reportagens acrescentaram que o meio-campista francês informou aos seus agentes para não darem ouvidos a nenhuma proposta que lhe seja feita neste verão, pois confia em sua capacidade de mudar sua situação dentro do time.

Camavinga acredita ser capaz de recuperar seu lugar como titular e convencer o técnico José Mourinho de que é um elemento indispensável no elenco do Real Madrid na próxima temporada.